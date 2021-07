Napoli, grana Mertens: out due mesi per l'operazione alla spalla

NAPOLI

Il belga salterà anche la preparazione e difficilmente potrà essere ceduto in questa sessione

Dries Mertens si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra e in casa Napoli è subito scattato l'allarme. Il belga dovrà rimanere a completo riposo per tre settimane e poi potrà iniziare la riabilitazione. Un recupero che, stando al Corriere dello Sport e al Corriere del Mezzogiorno, potrebbe tenere fuori l'attaccante per un totale di circa due mesi e che rischia di rovinare i piani azzurri non solo a breve termine, ma anche a lungo termine sul mercato. Getty Images

In questa situazione, infatti, Mertens salterà sicuramente la preparazione in vista del campionato e ogni discorso relativo a una sua eventuale cessione dovrà essere rimandato. Proprio per questo motivo, dunque, i dirigenti del Napoli avrebbero stoppato ogni ipotesi di uscita per Petagna, fino ad oggi con le valigie pronte e in attesa della giusta offerta per iniziare una nuova avventura.