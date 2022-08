Napoli già pazza di Kvaratskhelia, gol all’esordio ed esultanza alla Curry

NAPOLI

Gol e assist al debutto in A per il giovane georgiano, che esulta sui social: “Ogni giorno è un buon giorno, ma alcuni sono migliori”

Nello scintillante Napoli che alla prima giornata ha rifilato cinque gol al Verona a domicilio la stella più brillante è stata quella di Khvicha Kvaratskhelia, che alla prima presenza in Serie A ha bagnato l’esordio con un gol, un assist e giocate di grande qualità. Solo 37 minuti per la prima rete italiana dell’erede di Lorenzo Insigne, che ha festeggiato imitando ‘l'esultanza della buonanotte’ resa celebre dal campione NBA Steph Curry, che in gara 5 del primo turno degli ultimi playoff ha "mandato a dormire" definitivamente i Nuggets e festeggiato così.

Come si scopre curiosando sul suo profilo Instagram, Kvaratskhelia è un grande appassionato di basket NBA e un tifosissimo di Curry, del quale indossa la maglietta in un video in cui cerca di fare canestro coi piedi in un cestino. Per questo ha deciso di omaggiarlo con la ‘night night’, un gesto che recentemente abbiamo visto fare anche a Neymar e Dembelé e che a Napoli è già diventato virale.

Dopo l’esultanza in campo è arrivata poi anche quella sui social, dove Kvara ha dato libero sfogo a tutta la sua gioia per un esordio da sogno: “Ogni giorno è un buon giorno, ma alcuni sono migliori. Forza Napoli sempre”.

Vedi anche napoli Napoli, è fatta per Ndombele: "Ha già detto ai compagni che andrà via"