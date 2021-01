Napoli, Gattuso verso il ritorno al 4-3-3. Intanto Benitez prende tempo

NAPOLI

Rafa Benitez si è preso qualche giorno di tempo per riflettere. La telefonata del presidente De Laurentiis, che ha sondato la sua disponibilità a tornare a Napoli per dare una svolta alla stagione, non può non avergli fatto piacere ma darà una risposta nei prossimi giorni. Il tecnico spagnolo, che ha appena chiuso l'esperienza con i cinesi del Dalian, non è solo, comunque. Il numero uno del club azzurro ha mantenuto sì il silenzio in questi giorni critici dopo la sconfitta contro la Juve in Supercoppa prima e il tonfo del Bentegodi contro il Verona poi, ma non è rimasto fermo a guardare: avrebbe parlato anche con Allegri e Spalletti e fatto un pensiero su un altro ritorno, quello di Walter Mazzarri. Intanto giovedì sera AdL sarà allo stadio per assistere alla sfida di Coppa Italia contro lo Spezia e quindi ci sarà il primo incontro con Gattuso e la squadra dopo la sconfitta di domenica.

E Gattuso? Le prossime due partite, con lo Spezia nei quarti di Coppa Italia e domenica alle 18 in campionato contro il Parma sempre in casa, si annunciano decisive per il suo futuro. La squadra è chiamata a un doppio riscatto per ritrovare fiducia e serenità e soprattutto per ricominciare a correre e non perdere più terreno. Ecco perché il Napoli va in ritiro da stasera dopo la rifinitura per trovare la massima concentrazione in vista della prima partita da dentro o fuori. Il tecnico azzurro per l'occasione potrebbe tornare al 4-3-3. Da valutare le condizioni di Petagna, alle prese con un affaticamento muscolare. Un problema in più per Gattuso, visto che Osimhen è ancora indietro di condizione dopo il lungo periodo di stop tra infortunio e Covid e la caviglia di Mertens migliora ma non è ancora guarita del tutto.