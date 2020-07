Napoli, Gattuso sta con Gasperini: "Regola sui rigori da cambiare"

QUI NAPOLI

Dopo l'anticipo del sabato tra Juventus e Atalanta, anche il big match di domenica sera tra Napoli e Milan viene deciso da un calcio di rigore discutibile e a fine gara il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso, si schiera con quello dell'Atalanta Gasperini, che aveva invocato un cambio di interpretazione sui penalty: "Non fatemi domande sul rigore perché non rispondo - le parole di Gattuso a Sky Sport - Per giocare a calcio le mani sono importanti, non posso pensare che un giocatore tenga le mani dietro la schiena, è un alto sport. Quest'anno in Serie A c'è il record mondiale di rigori, bisogna cambiare l'interpretazione della regola perché così è un altro sport"..

"È la prima volta che sfido il Milan, ho provato emozioni forti, tantissime, questa è la squadra che mi ha fatto diventare uomo", ha aggiunto Gattuso, che poi, passando all'analisi del match, si è concentrato soprattutto sulle difficoltà a fare gol degli azzurri: "Mi devo arrabbiare perché quando si creano sette/otto occasioni da gol bisogna buttarla dentro. Non è un problema solo degli attaccanti, creiamo tantissime occasioni, giochiamo bene, ma non riusciamo a chiudere le partite. I ragazzi stanno spendendo tanto, giochiamo ogni tre giorni e loro si sacrificano, ci sta, ma nonostante quello che produciamo il problema realizzativo è evidente ultimamente".

Da un lato le difficoltà a segnare e dall'altro i troppi gol concessi: "Per quello che concediamo subiamo troppi gol, è vero. Oggi il Milan, che è una squadra in salute e di solito crea tanto, ha tirato due volte in porta e ha fatto due gol". La chiusura poi è su Callejon, ancora una volta decisivo ma sempre più vicino all'addio: "Non so se c'è margine che rimanga, la società sa cosa penso di lui e cosa sta dando, ma bisogna rispettare anche la politica della società, è un argomento che riguarda il nostro presidente".

