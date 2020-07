Napoli, Gattuso: "Questa squadra non può stare a 15 punti dall'Atalanta"

QUI NAPOLI

Dopo la settima vittoria nelle ultime otto partite, Gennaro Gattuso tocca diversi argomenti: dalla posizione di classifica, al gioco della squadra, fino ai giocatori in partenza e a quelli in arrivo: “Callejon ha scritto pagine importanti e non poteva chiudere diversamente - le parole del tecnico a Sky Sport - Questa squadra non può stare 15 punti dietro all'Atalanta. Per noi è difficile trovare un giocatore più forte di Milik". Genoa-Napoli 1-2: la partita in foto lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse



lapresse





















lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse



lapresse





















lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

"Sono contento - ha detto Gattuso dopo il match di Marassi - normale che all’inizio del secondo tempo abbiamo commesso qualche errore. Sicuramente dobbiamo ripartire dai primi 7-8 minuti del secondo tempo. A me non sembra che i ragazzi si divertano, fanno fatica, fa caldo, a volte non accettano la critica del compagno. Credo che la squadra adesso stia facendo bene quello che gli stiamo chiedendo".

"Questa squadra è composta da tanti giovani che possono diventare veramente forti, non possiamo stare a 15 punti dall'Atalanta, questo Napoli oggi non può stare a 15 punti. Per questo dobbiamo sempre guardare la classifica" ha aggiunto il tecnico degli azzurri, che poi ha allontanato il pensiero del Barcellona: "L’obbiettivo adesso è quello di creare una mentalità forte e vincente e avere il meno possibile degli alti e bassi. Dobbiamo dimostrare di essere squadra ogni partita".

Poi si passa ai singoli, partendo da Callejon ("José ha scritto pagine importanti per questo club, sette anni importanti e doveva chiudere in questo modo qui, non poteva chiudere in maniera diversa. Per un allenatore avere giocatori così è molto importante"), passando per il gol di Mertens ("Non ci interessa palleggiare, ma arrivare negli ultimi 20 metri con facilità e la squadra lo sta facendo bene"), fino ad arrivare a Milik, che sembra in partenza: "Per noi è difficile andare a trovare un giocatore più forte di Milik ora, però quando un giocatore pensa che è finito un ciclo o vuole cambiare aria bisogna ascoltarlo bene perché se non ha la testa giusta si fa fatica dopo a entrargli nella testa. Arek sa che da parte nostra ha grande stima, però le cose si fanno insieme”.

Al posto del polacco sembra molto vicino Osimhen: "Hanno caratteristiche diverse, ma oggi non voglio parlare di Osimhen perché è un giocatore del Lille. Quando arriverà vi spiegherò cosa cambia con lui".

Vedi anche Serie A Serie A, Genoa-Napoli 1-2: Gattuso non si ferma, Nicola vede i fantasmi