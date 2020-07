Napoli, Gattuso: "Grande prestazione. Gol annullati? Il fuorigioco esiste..."

QUI NAPOLI

In una partita rocambolesca il Napoli ha superato 2-0 il Sassuolo, conquistando tre punti con quattro gol annullati ai neroverdi: "Nel primo tempo dovevamo essere avanti di due-tre gol - ha commentato Gattuso a fine partita -. Noi creiamo tanto, ma facciamo pochi gol prendendone troppi. Portiamo sempre tanti giocatori in attacco, ma non concretizziamo. Poi rischi che la partita cambi". In fase difensiva gli azzurri hanno faticato: "I gol in fuorigioco erano da annullare - ha contestato il tecnico -. Bisogna contare i tiri in porta e lì i numeri dicono che abbiamo fatto decisamente meglio noi, nove tiri in porta a uno".

"Dobbiamo restare più concentrati per giocare questo tipo di calcio fatto di palleggio - ha continuato Gattuso -, invece spesso al primo errore cominciamo a fare le cose con meno attenzione e tentando qualcosa di diverso". Qualche difficoltà c'è stata in mezzo al campo: "I ragazzi hanno faticato, Ruiz ha sbagliato molto, ma è complicato in questo periodo e ci sta che qualcuno giochi al di sotto delle proprie possibilità. Demme o Lobotka? Sono giocatori diversi. Diego ti dà equilibrio, mentro con Lobotka ho più palleggio. Ognuno ci dà qualcosa di diverso. Oggi siamo più squadra rispetto al passato".

Gli elementi positivi dalla vittoria contro il Sassuolo non mancano: "Io sono contento di questa prestazione. Abbiamo affrontato bene una squadra difficile, che sta molto bene e ha una grande identità grazie a De Zerbi. Non era facile dopo Parma alzare l'asticella, l'ho chiesto ai ragazzi perché tra due settimane possiamo fare la storia del Napoli. La città in questo non aiuta perché è molto bella, fa caldo, ci sono spiagge belle e che tentano. Abbiamo fatto qualcosa di importante già con la Coppa Italia ed è un dato di fatto che ogni tanto spegniamo la luce, giochiamo con poco veleno. Invece stasera i ragazzi hanno fatto bene".