Napoli, Gattuso: "Dobbiamo essere più cattivi davanti"

QUI NAPOLI

Sorridente Rino Gattuso dopo la vittoria del suo Napoli contro il Torino: "Avevamo bisogno di trovare la nostra strada e la squadra sta migliorando per come teniamo il campo - ha commentato a fine gara -. I ragazzi mi sono piaciuti molto, ma mi dà fastidio aver preso gol. Quella sufficienza negli ultimi minuti mi ha dato fastidio, dopo una partita dominata. Mertens? Spero di averlo a lungo in forma".

Con i tre punti Gattuso vede una squadra che lo segue: "Siamo stati belli da vedere, con una squadra corta e aggressiva. Abbiamo preso gol nel recupero perché siamo stati superficiali e non si fa. C'è pigrizia e non va bene, poi bisogna essere più cattivi là davanti negli ultimi 20-25 metri. Possiamo migliorare".

La linea difensiva sta migliorando: "Possiamo soffrire meno gli avversari se sale al momento giusto. Avere la linea alta sono convinto che ci dia dei vantaggi e più la squadra è corta più si riesce ad essere aggressivi". La tranquillità però non vive in casa Gattuso: "Noi dobbiamo stare sempre al massimo con la testa. Mancano tre mesi a fine stagione, so le problematiche che abbiamo avuto e quelle che abbiamo ancora. Dobbiamo fare parlare il campo e fare il nostro lavoro, poi il resto si risolverà. Dobbiamo essere squadra fino all'ultimo giorno perché so, e sappiamo, cosa abbiamo rischiato. Ero convinto fortemente che dovessimo raggiungere la salvezza il prima possibile perché la squadra si allenava, ma con tanti problemi durante la settimana".

Tanti errori in stagione: "Prima di trovare la strada giusta ho commesso diversi errori anch'io, perché volevo fare giocare la squadra in un modo che la squadra non era pronta a fare. Ho dovuto correggere il tiro e abbiamo imboccato la strada giusta".

Allan è uno dei giocatori da recuperare: "Lui può fare il vertice basso, ma è una mezzala che deve migliorare nella fase offensiva. Con lui non ho alcun problema e non porto rancore. Devono solo allenarsi come dico io, non come dicono loro".