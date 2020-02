Napoli, Gattuso: "C'è uno spirito diverso, ma serve sempre il veleno"

QUI NAPOLI

Dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia, Gattuso resta con i piedi per terra. "Mi dà fastidio quando si pensa che venire a Brescia sia fare una passeggiata di salute - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Non ci sono partite facili in Serie A". "Dobbiamo farci trovare pronti, mettere l'elmetto e fare 40 punti - ha aggiunto -. Serve attenzione e veleno". "Stiamo lavorando bene in fase difensiva, c'è uno spirito diverso e la squadra ora mi piace -. ha continuato -. Ci sta di andare sotto, ma poi c'è stata la reazione". Napoli, Gattuso: "Volevo vedere questo, una squadra che sa lottare"

"Nel primo tempo abbiamo fatto un palleggio sterile, siamo mancati negli ultimi 20 metri - ha proseguito Gattuso analizzando la gara -. Elmas e Ruiz si sono inseriti poco e Politano e Insigne erano troppo statici e le azioni risultavano di facile lettura. Nella ripresa invece ci siamo mossi senza palla e avevamo più uomini in area". "Sul primo gol ci hanno mangiato in testa - ha aggiunto -. Serve più attenzione". Poi sulla corsa per la zona Europa: "Mancano 13 partite alla fine e per andare in Europa penso che servano 27-28 punti. Dobbiamo pensare partita dopo partita. In questo momento arrivare in Europa League è un qualcosa di importante". "Ho avuto paura. Questa era una squadra fragile, che aveva perso sicurezze e aveva poca continuità - ha spiegato il tecnico azzurro -. Sono nel calcio da tanti anni e so che se spegni la luce diventa tutto difficile. Si è rischiato tanto in questa stagione. Ora sembra tutto facile, ma non è stato semplice". "Il mercato di gennaio? Ringrazio la società perché mi ha preso giocatori forti e ho una squadra forte. E' un dato di fatto", ha aggiunto Gattuso.

Infine qualche battuta sul big match di Champions col Barcellona: "Non mi ci fate pensare.... lasciami tranquillo. Il problema è che, quando parlo coi miei colleghi che hanno qualche anno più di me, è che io chiedo se dormono. Mi dicono che col tempo passerà, invece non passa". "Ma devo dire che è una bella sensazione - ha concluso Gattuso -. Il Barça è una grande squadra, ma noi ci giochiamo le nostre carte".