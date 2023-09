Napoli, Garcia: "Dovevamo metterci al riparo prima, contenti di essere in vetta"

© Getty Images

È un Rudi Garcia piuttosto sollevato quello che si presenta ai microfoni dopo la vittoria del suo Napoli all'esordio in Champions League: "È difficile vincere in Champions fuori casa e noi l'abbiamo fatto - le parole del tecnico a Sky dopo la sfida col Braga -. Abbiamo fatto un gol e mezzo diciamo, però questi cross forti dal fondo sono qualcosa su cui lavoriamo molto. Lo spirito è stato buono, sicuramente l'aspetto negativo è che non siamo stati in grado di metterci al riparo prima. Con il secondo gol saremmo stati tranquilli, senza essere a portata dell'avversario. Comunque siamo in testa alla classifica e siamo contenti".