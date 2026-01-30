Lazio, Sarri: "Olimpico deserto è dimostrazione di amore"

30 Gen 2026 - 21:17

"Olimpico deserto? Bisogna andare oltre. La Lazio ha un ambiente con un amore infinito, quella di questa sera è una dimostrazione di amore. È una difficoltà a cui dobbiamo andare oltre". Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, a Dazn, pochi minuti prima dell'inizio del match di campionato con il Genoa. "Infortuni? Quest'anno è così, Zaccagni da tanto tempo aveva delle problematiche, ieri ha avuto una lesione al traverso addominale, è potuto rimanere con noi visto che era già in ritiro. Romagnoli? Con tutte le componenti ho fatto lo stesso discorso: la mia era una valutazione tecnico-tattica. Il mercato lo fa la società, aspetto decisioni. Se spero di averlo ancora in rosa? Non lo so: il Romagnoli che conoscevo io, sicuramente sì", ha aggiunto. Su Maldini "il ragazzo è quello su cui mi ero fatto un'idea da fuori. Grandi qualità tecniche e fisiche, che non riesce a esprimere con continuità, la sfida è quella".

