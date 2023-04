Scudetto Napoli, festa rimandata: delusione al Maradona e in città

BEFFA TRICOLORE

Il pareggio contro la Salernitana impedisce agli azzurri di celebrare lo scudetto: giocatori amareggiati

GRANDE FESTA PER LE VIE DI SALERNO

Migliaia di tifosi questa sera si sono radunati a Salerno all'esterno dello stadio Arechi per accogliere la Salernitana al rientro da Napoli e festeggiare il pari conquistato al Maradona. Un risultato storico per la squadra di Paulo Sousa che, grazie al nono risultato utile consecutivo, è ad un passo dalla salvezza. Calciatori, staff e dirigenti hanno salutato la folla dalla terrazza che affaccia sul varco 25. Oltre a cori di sostegno e di ringraziamento, non sono mancati sfottò all'indirizzo dei cugini partenopei. Acclamatissimo Dia, autore del gol del pari, il dodicesimo della sua stagione. Il senegalese è sceso anche nello spazio antistante il cancello dietro il quale erano assiepati i tifosi, incassando un'autentica standing ovation. La festa a Salerno era cominciata già dopo il triplice fischio con caroselli di auto che hanno sfilato tra le strade della città. Al "Maradona" erano presenti pochissimi tifosi: la trasferta, infatti, era aperta solo ai sostenitori granata residenti fuori provincia e dotati di tessera del tifoso del club. Un aspetto che ha reso ancora più sentito il rientro della Salernitana a Salerno dove è esplosa la grande festa.

UDINESE-NAPOLI ANTICIPATA ALLE 18.30?

Dopo il pareggio odierno del Napoli potrebbe subire delle modifiche l'orario d'inizio della sfida contro l'Udinese di giovedì. Secondo quanto riportato dalla Rai, per motivi di ordine pubblico, è possibile che il match venga anticipato alle 18:30. Ne discuteranno le questure.

SALERNITANA, CORI PER DIA NEGLI SPOGLIATOI

Come si vede dall'account Instagram del club granata, i giocatori hanno cantato un coro per Boulaye Dia, autore del gran gol di oggi che ha rimandato la festa scudetto del Napoli.

IL NAPOLI CITA PINO DANIELE SU SOCIAL: "TANTO L'ARIA S'ADDA CAGNA"

Il Napoli ha postato sul proprio profilo social citando i versi di una famosa canzone di Pino Daniele: "Tanto l'aria s'adda cagna'". Sulla citta' partenopea in queste ore sta piovendo e i tifosi sperano possa essere di buon auspicio per il raggiungimento dell'obiettivo finale, lo scudetto la cui festa e' stata rimandata dopo il pareggio con la salernitana. In caso di mancata vittoria stasera della Juventus con il Bologna, ai partenopei giovedi' basta un pareggio a Udine contro i friulani per laurearsi campioni.

MERET: "C'È RAMMARICO, MANCA ANCORA UN PICCOLO PASSO"

"C'è rammarico perché volevamo festeggiare davanti ai nostri tifosi in una atmosfera incredibile. Siamo andati in vantaggio, poi per una disattenzione e per un gran gol di Dia abbiamo pareggiato. Manca ancora un piccolo passo". Così il portiere del Napoli Alex Meret commenta a Dazn il pareggio in casa contro la Salernitana. "In questi giorni si sente come la città ci sia vicino, anche oggi ci hanno spinto e vogliamo regalare questa gioia perché se lo meritano - ha aggiunto - Il nostro segreto? C'è un grande spirito di squadra, non cerchiamo mai di risolvere le partite da soli. Stiamo facendo bene a livello di squadra e di gioco, aiutandoci sempre. Così i risultati arrivano".

CALCIATORI AZZURRI DELUSI, CORI DI SOSTEGNO DAL MARADONA

Il Napoli deluso riunito al centro del campo, pronto a prendersi l'omaggio del Maradona anche se è rimandata la conquista aritmetica dello scudetto. I calciatori azzurri si sono rivolti verso le due curve tra un grande sventolio delle bandiere nello stadio, ma con un'andatura lenta che rappresenta la delusione per il pareggio con la Salernitana. Dalle curve si sono alzati cori per incoraggiare la squadra a non perdere di vista l'obiettivo titolo.

IL GELO AL MARADONA DOPO IL PARI DI DIA

Un urlo enorme e un grande fumo azzurro. E' così che gli oltre 50.000 tifosi del Napoli nel Maradona hanno festeggiato il gol di Olivera che ha portato in vantaggio il Napoli sulla Salernitana. Una esplosione di gioia con le migliaia di bandiere che hanno sventolato e il lungo urlo delle curve che hanno accolto l'esultanza dei giocatori azzurri. Lo stadio ha iniziato a urlare, "Vinceremo il tricolor". Un entusiasmo che i calciatori hanno chiesto che restasse alto, come ha dimostrato Osimhen che nella prima azione successiva si è rivolto alla curva B con le braccia chiedendo ancora più tifo. Dopo la rete si sono sentiti nello stadio anche fuochi d'artificio che vengono accesi nelle strade di Fuorigrotta. Poi è calato il gelo. Il gol di Dia ha portato la Salernitana sul pari.

ABBRACCI E LACRIME AL GOL DI OLIVERA

Abbracci, lacrime e fumogeni. Dinanzi allo stadio Maradona c'è stata una vera e propria esplosione di gioia al goal del Napoli che lo porta in vantaggio sulla Salernitana e dunque verso lo scudetto. Un gol salutato anche da fuochi d'artificio.

ANCHE PAOLO SORRENTINO AL MARADONA

"Questa è una delle cose più emozionanti della mia vita. Ho pensato seriamente allo scudetto dopo Milan-Napoli, al gol di Simeone ho capito che la squadra sapeva vincere anche come ha fatto la Juventus in passato". Cosi' il premio Oscar e grande tifoso del Napoli, Paolo Sorrentino, intervenuto prima della partita 'Scudetto tra gli azzurri e la Salernitana. "Questo Napoli e' diverso da quello di Maradona - aggiunge il cineasta partenopeo -. è un Napoli che sembra fatto da napoletani. Kvaratskhelia sembra uno studente d'ingegneria napoletano, cosi' come Osimhen e Lozano". "Un film su questo Napoli? Penso proprio di si, ci saranno sicuramente lavori su questo scudetto. In questo caso c'è la mano di tutti: da De Laurentiis a Giuntoli, Spalletti e di tutta la squadra oltre che dei tifosi", conclude Sorrentino.

NAPOLI, PARTONO I FUOCHI D'ARTIFICIO

Fuochi d'artificio e lunghi applausi hanno salutato dinanzi allo stadio Maradona di Napoli la vittoria dell'Inter contro la Lazio. Lungo le strade intorno all'impianto sportivo sono stati accessi fumogeni azzurri al triplice fischio finale da Milano. Esultanza e gioia nel resto della città e in provincia per il 3-1 dei nerazzurri. Il successo è stato accompagnato dai festeggiamenti, tra boati e cori. Ed ora cresce l'attesa per il derby con la Salernitana. Con una vittoria, il Napoli sarebbe matematicamente campione d'Italia. All'interno dello stadio a Napoli, dove si attendeva il risultato finale, risuonano le note della canzone dedicata a Diego Armando Maradona.

URLA DI GIOIA PER LA VITTORIA DELL'INTER SULLA LAZIO

Urla di gioia per le strade di Napoli per la vittoria dell'Inter sulla Lazio: mai il capoluogo partenopeo è stato così 'nerazzurro'. In città, è attesa per la partita al Maradona tra Napoli e Salernitana e tutti hanno seguito il match di San Siro. Partita la maxi area pedonale in città, per le strade solo gente a piedi con bandiere e striscioni. Soprattutto al centro storico, le strade sono completamente occupate dalle persone, in attesa di fare festa.

BOATO, POI SILENZIO PER ANNULLAMENTO GOL INTER

Prima un boato, poi il silenzio. A Napoli è stato accolto così il gol di Mkhitaryan contro la Lazio. I tifosi azzurri in strada stanno seguendo il match sui cellulari o con le radioline.

CORI IN CENTRO, BANDIERE E BOTTI

Centinaia di tifosi si sono radunati in via Toledo, nel centro di Napoli, cantando cori e sventolando bandiere. Tra gli slogan, incitamenti alla squadra, ai giocatori più amati dagli azzurri e a Diego Armando Maradona. Non mancano i cori contro la nemica Juventus. In diverse zone della città, poi, si ode l'esplosione di botti.

A COMICON COSPLAYER E MIGLIAIA MAGLIE AZZURRE

Ci sono centinaia di ragazze e ragazzi vestiti da eroi anime e manga e delle serie, da Eren di Attack of Titans a Mercoledì degli Addams, ai protagonisti di Demon Slayer, il roster di League of Legends. Ma nella terza giornata di Comicon ci sono anche migliaia di appassionati con la maglia di Osimhen, di Kvaratshkhelia, dei tanti calciatori azzurri. La passione per la giornata che potrebbe portare il terzo scudetto al Napoli si sente anche al grande festival della cultura pop mondiale che si tiene alla Mostra d'Oltremare, a due passi dallo stadio Maradona. Un mix di passioni per gli oltre 40.000 visitatori al Comicon di oggi che sono pronti a godersi le passioni come fumetti, cinema, serie, anime, ma anche a godersi poi la serata di festa della città se arriverà il titolo. I tanti appassionati di Comicon, che ha esaurito biglietti e abbonamenti molti giorni prima dell'inizio, sono pronti anche a sentire le urla di gioia del Maradona a fine partita, pronti a unirsi nell'esultanza anche dalla Mostra, per poi riversarsi nelle strade a festeggiare, unendo le due passioni.

MEZZI PUBBLICI STRACOLMI VERSO LO STADIO

Sono migliaia i tifosi che in queste ore si stanno spostando a bordo dei mezzi pubblici verso la zona di Fuorigrotta per assistere alla partita del Napoli. La linea 1 della metropolitana di Napoli è presa d'assalto da tantissimi supporter della squadra e dai numerosi turisti, per la maggior parte stranieri, che assistono divertiti. In piazza Dante alcune centinaia di persone hanno incendiato dei fumogeni. Folla anche via Toledo e nella Pignasecca, quasi completamente addobbata da striscioni.

IN MIGLIAIA DAVANTI AL MARADONA GIÀ IN MATTINATA

Migliaia di tifosi del Napoli sono gia' arrivati all'esterno dello stadio Maradona, che alle ore 12 aprirà i cancelli per il match delle 15 contro la Salernitana. I tifosi del Napoli sono pronti per seguire sui cellulari dallo stadio il match della Lazio a San Siro contro l'Inter, sperando che la squadra di Sarri non vinca per poi tifare per Osimehn e compagni e dare il via alla festa scudetto. La zona antistante l'impianto è già controllata dalla polizia e la circolazione dei veicoli è bassissima visto lo stop disposto dalle 14 per evitare caos. Tutti i tifosi circolano a piedi dopo aver preso i mezzi pubblici per recarsi nella zona dello stadio.

IL NAPOLI PRIMA DELLA FESTA: "ADDA PASSA' 'A NUTTATA"

E' tutto pronto. Napoli si risveglia nel giorno del match point per la conquista del terzo scudetto della sua storia, con la luce accecante dell'attesa. Sotto un cielo coperto che minaccia pioggia nel pomeriggio, la città sta ultimando i preparativi tra striscioni, bandiere e gi ultimi ritocchi ai murales che da settimane stanno colorando vicoli e piazze. L'account Twitter del club partenopeo ha diffuso una serie di foto poco prima della mezzanotte che immortalano la citta' in festa tra nastri colorati e bandiere al vento. Sotto la scritta 'Adda passa' 'a nuttata', la celebre battuta finale della commedia 'Napoli milionaria' di Eduardo De Filippo.

PRESEPE CON LE SCIARPE AZZURRE

A San Gregorio Armeno il presepe festeggia il terzo scudetto del Napoli. Nella bottega del maestro di arte presepiale Marco Ferrigno il Bambino Gesù, San Giuseppe e i pastori sono rappresentati con le sciarpe azzurre al collo mentre i Re Magi si trasformano e prendono le sembianze di Osimhen e di Kvaratskheila e portano in dono lo scudetto. E, poco distante dalla Natività, il maestro Ferrigno ha posizionato la statuetta di un bambino, con capelli neri e ricci, a ricordare Diego Armando Maradona.

BANDIERA DA RECORD A PORTA CAPUANA Una bandiera da record quella che stanotte è stata installata tra le due torri di Porta Capuana, uno dei varchi di accesso all'antica città. I 23 metri del monumento sono stati utilizzati per esporre l'enorme scudetto visibile da centinaia di metri. A terra, proprio in mezzo alle torri, l'intera squadra del Napoli con mister Spalletti riprodotta a grandezza naturale con cartonati. Davanti all'installazione, distante pochi metri dalla Stazione centrale di Napoli, turisti e napoletani fanno selfie abbracciando 'virtualmente' i loro beniamini.

NAPOLI-SALERNITANA, PROBABILI FORMAZIONI Luciano Spalletti, al netto degli infortunati Mario Rui e Politano, prepara i titolarissimi per la partita che vale lo scudetto: a sinistra Olivera, nel tridente sarà Lozano a completare il reparto con Kvaratskhelia e Osimhen. Non bisogna dimenticare che resta comunque un derby, e la Salernitana proverà a fare il doppio scherzetto rinviando il discorso campionato, come detto da Paulo Sousa in campionato. I granata puntano su Dia che verrà supportato da Kastanos e Candreva mentre sarà probabile rivedere dall'inizio anche Mazzocchi e Daniliuc. LE PROBABILI FORMAZIONI in dettaglio

ULTRAS JUVE: NON FESTEGGIATE A TORINO Anche a Torino i tifosi napoletani residenti nel capoluogo piemontese si preparano alla festa scudetto: l'appello, lanciato sui social, è di ritrovarsi in piazza Castello in caso di conquista del campionato. Sempre sui social, però, spuntano anche messaggi di tenore opposto. Su una pagina riconducibile a un tifoso della Juventus facente parte del gruppo ultras Primo Novembre 1897 è apparso un post in cui si afferma che "questa non è la vostra città quindi evitate perché non ve lo permettiamo". "A Torino - è il testo completo, privo di punteggiatura - ci sono solo due squadre che possono colorare le piazze già quando lo fanno i nostri i cugini per festeggiare le loro promozioni dalla B alla serie A facciamo fatica a contenerci a non scendere ma è anche la loro città questa non è la vostra città". Simili messaggi sono arrivati per esempio dalle tifoserie di Atalanta, Udinese e Varese mentre sta facendo il giro del web anche il messaggio di un gruppo di tifosi del Torino, i quali, sottolineando che "non siamo gobbi", scrivono "rispettiamo i napoletani che festeggeranno in città".

OLTRE 2.500 AGENTI, ALLESTITI PUNTI SOCCORSO Oltre 2.500 uomini delle forze dell'ordine, larga parte della città isola pedonale. Napoli si prepara alla presenza in strada di una folla (potrebbe esserci in città più di un milione di persone in più, 250 mila delle quali turisti per il Ponte del Primo Maggio) che si ritroveranno in strada per festeggiare, se i risultati si combineranno, il terzo scudetto azzurro. Definiti i dettagli del piano di sicurezza, transenne in varie zone, 90 i varchi di accesso predisposti. Allestiti in diversi posti 'help point', punti di primo soccorso istituiti dall'Asl Napoli 1. Ampliato il numero delle ambulanze in servizi e di medici. Già da ieri era scattato il divieto di sosta e fermata nelle aree vicino ai pronto soccorso degli ospedali, dalle 14 stop al traffico. Potenziati i trasporti. Oggi anche il divieto di vendita di bevande in bottiglia e lattina, a eccezione del servizio a tavolo, e di fuochi d'artificio.

ANCHE NEW YORK PREPARA LA FESTA SCUDETTO Anche la città di New York si prepara ai festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. Anche se l'ufficializzazione arriverà solo dopo l'esito del derby con la Salernitana e della partita tra Inter e Lazio, la folta colonia di tifosi del Napoli che vivono nella Grande Mela è pronta a sostenere la squadra di Spalletti ritrovandosi già di prima mattina, nella sede del Napoli Club NYC da Ribalta, in zona Union Square. Sono stati allestiti tre schermi giganti, un grande tricolore è stato posizionato all'ingresso, e se i risultati combineranno, ci sarà una festa spontanea fino a sera. Per l'ultima di campionato, invece, il 4 giugno, un intero isolato sulla 12.a strada tra University e Broadway (sede del club Napoli NYC, ndr) sarà chiuso al traffico automobilistico e ci sarà un collegamento diretto tra le due città, che si trovano sullo stesso parallelo, il 41.0.