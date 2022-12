Napoli: fatto il tridente anti-Inter, un dubbio in difesa e a centrocampo

VERSO INTER-NAPOLI

Kvara torna titolare con Politano e Osimhen. Rrahmani è guarito ma non al top e Anguissa è indietro di condizione

© Getty Images "Kvaratskhelia ha fatto degli ottimi spunti. Stanno bene anche Politano e Osimhen", ha detto il tecnico della Juve Stabia Leonardo Colucci dopo l'allenamento a porte chiuse contro il Napoli, una sorta di prova generale in vista della sfida contro l'Inter. E dovrebbero essere loro a comporre il tridente d'attacco degli azzurri che mercoledì sera faranno visita ai nerazzurri a San Siro nel big match alla ripresa della Serie A dopo la lunga pausa per i Mondiali. Il georgiano dunque è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo essere stato costretto a saltare le ultime tre gare di campionato a causa del mal di schiena. Lozano, Raspadori, a segno con una doppietta, e Simeone partiranno dalla panchina.

Davanti a Meret in difesa sugli esterni ci saranno Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Rrahmani, in campo contro la Juve Stabia a quasi tre mesi dall'infortunio muscolare rimediato a Cremona, è in crescita di condizione ma non è ancora al top. Ecco perché c'è Juan Jesus in pole per affiancare Kim al centro della difesa. I dubbi riguardano il centrocampo, con Anguissa apparso più indietro rispetto a uno Zielinski reduce dal Mondiale ma già in buona forma. La possibile sorpresa potrebbe essere Ndombele.