Napoli, De Luca assiste alla rifinitura pre-Inter

Aurelio De Laurentiis e Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, sulle tribune dello stadio San Paolo per assistere alla rifinitura del Napoli alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Inter. I due si sono seduti a distanza di sicurezza ed entrambi indossavano la mascherina. "Sono andato a salutare e a fare un in bocca al lupo alla squadra del Napoli, al presidente De Laurentiis e a mister Gattuso oggi al San Paolo per l'ultimo allenamento di rifinitura in vista della ripresa della stagione calcistica domani in Coppa Italia contro l'Inter. Il colpo d'occhio dello Stadio San Paolo che la Regione Campania ha rimesso a nuovo per le Universiadi è sempre bellissimo", ha scritto poi De Luca sul proprio profilo Facebook.