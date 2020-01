Napoli, De Laurentiis ufficializza Demme: "Benvenuto Diego"

Diego Demme è un giocatore del Napoli. Mancava solo l'ufficialità e a darla, come d'abitudine, è stato direttamente Aurelio De Laurentiis con un tweet sul suo profilo ufficiale: "Benvenuto Diego!", ha scritto il presidente del club partenopeo. Essenziale, ma sufficiente per assicurare a Gattuso un attesissimo rinforzo a centrocampo, in attesa che anche l'ingaggio di Stanislav Lobotka venga messo nero su bianco.