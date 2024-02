Napoli, De Laurentiis torna sul caso Spalletti: "Avrei dovuto trattenerlo, lo liberai per riconoscenza"

CONFERENZA FIUME

Conferenza stampa del presidente azzurro: "Degli arbitri non me ne frega un c... Penso già al 2030 per il mio Napoli"

Spalletti, Superlega, le ambizioni Champions e il rapporto con gli arbitri. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha indetto una conferenza stampa come annunciato dopo l'1-1 interno contro il Monza, ma nel corso dell'evento il numero azzurro ha toccato i temi più disparati senza filtri come consuetudine. "Spalletti aveva lo stesso contratto di Benitez - ha spiegato -, l'opzione inserita è unilaterale ed entro un determinato periodo potevo esercitarla e ho fatto bene a farlo. Non esiste la carineria quando guidi un'impresa e negli Stati Uniti mi considerano un avvocato rompiscatole. Il 21 aprile gli ho mandato la Pec con l'esercizio dell'opzione, volevo spronarlo dopo le tre partite col Milan. Mai mi sarei aspettato che Spalletti un mese dopo mi comunicasse l'intenzione di volersi prendere un anno sabatico".

LA ROTTURA CON SPALLETTI

L'addio di Spalletti sorprese la società Napoli e lo stesso De Laurentiis che per trovare un sostituto, poi individuato in Rudi Garcia, impiegò diverso settimane: "Quando cerchi qualcuno, trovi anche chi non è interessato - ha svelato il presidente azzurro -. Poi non mi davo per vinto, volevo trattenere giuridicamente ma anche amichevolmente Spalletti, anche se mi venne il dubbio che Gravina lo avesse già contattato, ma non ho le prove. Il mio errore è stato di non tenere il punto fermo ed andare in causa. L'ho liberato per riconoscenza. Voleva essere avvisato prima? E perché? Io ho un carattere difficile, ma non lo sono. Spalletti probabilmente ha bisogno di andare a briglia sciolta e in Nazionale sta bene perché non allena tutti i giorni".

De Laurentiis ha provato a trovare una spiegazione tecnica alla decisione di lasciare il club di Spalletti: "Forse avrà immaginato di aver tratto il massimo dal gruppo, ma non posso capire la sua scelta. Umano per uno che non ha mai vinto nulla in Italia o in Europa, con tanti problemi negli spogliatoi, voglia lasciare da grande vincitore con un successo. Questa è l'unica interpretazione non malevola che voglio dare, lasciando stare l'idea della Nazionale".

Il FILM SULLA STAGIONE DELLO SCUDETTO E IL RIMPIANTO CHAMPIONS

Ripercorrendo l'annata 2022/23 culminata con lo scudetto, De Laurentiis ha anche annunciato l'uscita di un film sulla cavalcata in campionato del Napoli, ma non nascondendo anche una certa delusione: "Il bell'impasto a un certo punto non è lievitato come avrebbe dovuto. Ci sono rimasto malissimo nell'uscita dalla Champions, mi aspettavo di poterla vincere. L'Inter a cui abbiamo dato 20 punti di distacco è andata a un passo dal vincerla, perché non avremmo potuto giocarcela noi? Vincere lo scudetto è stato importantissimo, ma anche la Champions League o andare in finale che mi avrebbe portato al Mondiale per Club che vale circa 100 milioni di euro. Non dimenticatevi che l'anno scorso è stato più semplice di questo: il Liverpool arrivò quinto, l'Ajax terzo. I successi meritatissimi quest'anno non sarebbe stato così facile realizzarli".

Tutto quello che ho raccontato e anche la voglia di Spalletti di rimanere sul pezzo per non cadere in distrazione è presente nel film che sto finendo di montare. Uscirà ad aprile nei cinema".