Napoli, De Laurentiis: “Stadio pronto tra tre anni. Champions? Competitivi ai massimi livelli”

Il messaggio del presidente De Laurentiis è chiaro e il modello di riferimento del numero uno del Napoli è la NBA: “Bisogna muovere il c*** e fare cambiamenti. Negli Stati Uniti una decina di anni fa il basket stava perdendo soldi, le squadre hanno deciso di sospendere il campionato per sei mesi e hanno fatto cambiamenti”. L’attacco frontale è alla politica sportiva, incapace di comprendere lo stato di salute economico del calcio italiano: “Abbiamo una Serie B fallimentare, una Serie A che non riesce a ridursi, i costi sono alle stelle come per le squadre femminili. Chi sta dietro al calcio a livello istituzionali sembra faccia la guerra al calcio pur di non farlo progredire e crescere. I politici pensano che noi siamo miliardari, quando in realtà il 90% dei club è pieno di debiti. Qui da noi abbiamo un problema dal 2001 con la Bossi-Fini, ci viene impedito di avere un numero più alto di extracomunitari a differenza di altri Paesi, poi si lamentano che giocano i 37enni. È normale che la nazionale sia in difficoltà. ”.