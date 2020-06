Napoli, De Laurentiis: "Sarri via per soldi, mi ha tradito"

La ferita è ancora aperta. Ecco perché, in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera all'Olimpico contro la Juve, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna all'attacco del suo ex tecnico Maurizio Sarri e infiamma la sfida: "Mi ha tradito con la scusa più volgare, quella dei soldi - ha raccontato in un'intervista al 'Corriere dello Sport' - Lo avevo voluto io e lui è andato via con quella scusa". La rinuncia a quel Napoli che con il suo gioco aveva incantato in Italia e in Europa, il dover cambiare per forza. Il racconto di quel pranzo a febbraio in Toscana senza niente che facesse presagire a una separazione: "Mi portò fino al giorno che precedette l'ultima partita creando disturbo e incertezza alla società".