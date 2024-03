Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Castel Volturno ci riprova: "Disponibili da subito con terreni idonei"

LA PROPOSTA

Il sindaco Petrella: "Rinnoviamo la disponibilità già data a De Laurentiis per cittadella dello sport e nuovo stadio"

© Getty Images Il Napoli avrà un nuovo stadio, ma capire dove è ancora complicato. Il presidente De Laurentiis si è detto disposto ad investire utilizzando i fondi personali scontrandosi però con i tempi della burocrazia e se l'ipotesi Bagnoli sembrava la più accreditata per il nuovo impianto, il comune di Castel Volturno ha voluto candidarsi nuovamente. "Siamo totalmente disponibili ad aprire un dialogo con il presidente del Napoli - ha commentato il sindaco del comune che attualmente ospita il centro sportivo azzurro -, sia per la cittadella sportiva che per eventualmente il nuovo stadio".

Luigi Umberto Petrella ha confessato di aver già discusso di questo argomento in passato con De Laurentiis e di non aver cambiato idea, anzi: "C'è la possibilità di costruire 12 nuovi campi da gioco e il nuovo stadio proprio nel territorio di Castel Volturno. La disponibilità la rinnoviamo perché ci sono aree nel nostro territorio che sarebbe idonee per realizzare l'impianto e pronte all'utilizzo immediato".

