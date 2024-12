Napoli, De Laurentiis saluta il 2024: "Anno da dividere: prima colpa mia, poi ringrazio Conte"

La svolta con l'arrivo in panchina di Conte. "Nella seconda parte ho trovato l'uomo Antonio Conte, a cui faccio gli auguri con la sua splendida famiglia, mi ha aiutato facendomi capire che c'era bisogno di ristrutturare - ha aggiunto -. Avevo ancora molti calciatori dello scudetto, ma c'era bisogno di instaurare con loro e con i nuovi un'aria nuova, da grande competizione per giocarcela con tutti. Ringrazio Conte, Oriali che è venuto ad aiutarlo, tutto il suo staff. Abbiamo anche i nostri giovani con i loro staff e gli allenatori, la Primavera che sta facendo molto bene, anche a loro un grande augurio per proseguire così. Un nuovo dirigente che mi sta vicino e mi sta dando la sua disponibilità, voglia e capacità, Giovanni Manna, è finalmente un giovane vicinissimo a me, che viene anche da una mia seconda identità, perché oltre a essere italiano io sono anche molto svizzero e lui è stato un cultore dello sport in Svizzera e sta dando il meglio di sé".