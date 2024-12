Juve-Napoli, una poltrona per due: Motta e Conte si sfidano per Zirkzee

La situazione è, per così dire, fluida. Talmente fluida che potrebbe accadere qualunque cosa, perfino niente. Il punto è questo: Juventus e Napoli sono in cerca di un attaccante per gennaio. Joshua Zirkzee, in perenne crisi da quando ha messo piede a Manchester, sarebbe felice di cambiare aria. Lo United, dal canto suo, ha investito parecchio per l'ex Bologna e non vorrebbe dissipare l'investimento. Quindi? Quindi potrebbe decidere di lasciarlo partire anche in prestito pur di salvaguardare il suo "asset" e rilanciarlo in attesa di una degna cessione a giugno. Il che, ovviamente, fa scalare all'olandese tutte le classifiche del calciomercato di casa nostra, con appunto Motta e Conte in prima fila nel tentativo di portarselo a casa. Detta così, in altre parole, è una sfida a due. Da una parte la Juve e il suo ex tecnico. Dall'altra il Napoli, che ha in Osimhen la carta buona per incassare denaro fresco da reinvestire. Fluido, come detto.