Napoli, De Laurentiis promuove Ancelotti: "Bilancio positivissimo"

24/03/2019

Ultima sosta prima del rush finale in campionato, Aurelio De Laurentiis promuove il lavoro di Ancelotti: "Il bilancio sin qui è positivissimo anche perché abbiamo cambiato allenatore e sistema di gioco. Carlo ha provato tutti i giocatori della rosa e ora sappiamo chi è adatto al suo gioco e chi invece dovrà lasciare il Napoli". Sulla possibilità che la Serie A giochi alcune partite in Cina: "Piuttosto iniziamo ad organizzare in città europee come Madrid, Parigi e Londra qualche big match nel mese di agosto, quando tanto i tifosi sono al mare e non riempiono i nostri stadi, e poi vediamo".