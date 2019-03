Miccichè: "Serie A in Cina? Troppo presto. Al massimo Supercoppa o coppa Italia"

24/03/2019

Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che la Serie A in futuro possa organizzare alcune partite in Cina ma Gateano Miccichè frena: "Non è una strada percorribile nei prossimi anni, mi sembra che siamo lontani da ragionamenti seri". Il presidente di Lega, in esclusiva, però apre su altri fronti: "Al massimo possiamo pensare ad alcune partite di Coppa Italia o Supercoppa Italiana".