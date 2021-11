Napoli, De Laurentiis omaggia Maradona ai Quartieri Spagnoli: "Mito indimenticabile"

Il presidente del Napoli ha deposto un grande numero 10 con rose bianche e azzurre sotto il murale del Pibe de Oro

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal figlio Eduardo, ha voluto rendere omaggio - ad un anno dalla morte - a Diego Armando Maradona portando oggi una composizione floreale davanti al 'murale' che ricorda il campione argentino nei Quartieri Spagnoli. Il patron del Napoli ha trovato decine di tifosi della squadra argentina del Boca Juniors che, da ieri in città, stanno visitando i luoghi storici e i murales legati alla presenza dell'indimenticato campione a Napoli. De Laurentiis omaggia Maradona twitter

Dopo aver deposto il grande numero 10 formato da rose bianche e azzurre il presidente De Laurentiis ha affermato guardando la bella fotografia che arreda uno degli 'altarini': "Ha la faccia di un attore e mi piacciono le ali dorate accanto al suo volto come quelle di un mito, un intoccabile mito come quelli dell'Olimpo".

A Maradona avrebbe rinnovato il contratto? gli è stato chiesto: "Non voglio togliere nulla a chi mi ha preceduto che ha il grande merito di averlo scelto e portato a Napoli" E ha aggiunto: "A volte noi veniamo giudicati troppo severi nella gestione dei calciatori del Napoli attuale ma io credo che si debba fare così, in questo modo". "Questa giornata è caratterizzata - ha concluso - dall'adorazione verso questo giocatore. Vedete, per esempio, i 300 tifosi argentini che ci hanno raggiunto solo per celebrarlo".