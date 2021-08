Napoli, De Laurentiis: "Felice che i tifosi tornino allo stadio, sono il dodicesimo uomo in campo"

A una settimana dal debutto in Serie A al Maradona contro il Venezia, e a 15 giorni dalla chiusura del mercato (da risolvere la questione Insigne e Spalletti si aspetta qualche regalo), il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fa gli auguri di Ferragosto via social ai tifosi azzurri e celebra il loro ritorno allo stadio: "Buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi - ha scritto AdL su Twitter - Quelli che ritorneranno a tifare allo stadio in Curva A, in Curva B, nei Distinti, nella Nisida, nella Posillipo e a coloro che a casa o in mobilità sui tablet o sugli smartphone ci seguiranno in Italia e all'estero".

Getty Images