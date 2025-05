Napoli, De Laurentiis: "Conte? State sereni, ha tre anni di contratto..."

Quanto invece alla questione stadio e alle difficoltà economiche del sistema calcio, il patron azzurro ha le idee chiarissime. "Allo Stadio Maradona c'è un problema fondamentale: se vogliamo competere con le squadre più importanti del mondo non possiamo avere una distanza così colossale dal campo di calcio - ha precisato -. A Napoli abbiamo la fortuna di avere un pubblico che vale il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo uomo in campo: se fosse vicino al campo sarebbe anche il ventesimo. Io sto studiando i costi per la riattivazione del terzo anello e per prevedere 45 salottini". "Mi trovo spesso a discutere con bravissimi direttore generali e amministratori delegati, ma che non sono i proprietari. Se ci fossero tutti proprietari intorno al tavolo, le cose cambierebbero immediatamente - ha aggiunto -. Se è indebitato addirittura il calcio inglese, che è il più ricco del mondo, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Bisognerebbe far sedere Ceferin, Infantino e Gravina, individuare cosa non funziona e cambiarlo".