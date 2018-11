Napoli, De Laurentiis: "Con il fatturato della Juventus avrei vinto dieci scudetti"

19/11/2018

Aurelio De Laurentiis è in vena di acquisti e... misteri: "A gennaio il Napoli si rinforzerà sul mercato? Sì ma non vi dico dove. E sto comprando una squadra , il progetto sta andando avanti". Il presidente azzurro poi si sofferma sulla questione stadio : "Non ne costruirò uno nuovo, il San Paolo è stato il teatro di Maradona ". Una puntura per la Juventus : "Con il loro fatturato avrei vinto dieci scudetti" .

Intervenuto ad un convegno all'Unione Industriali, De Laurentiis rivendica il ruolo del Napoli: "Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche e siamo un modello virtuoso. Forse non riusciremo a battere la Juventus, chi lo sa, ma con quel fatturato, dieci scudetti li avrei vinti anch'io. Noi spesso ci siamo andati molto vicini". Per ritentarci, arriveranno rinforzi a gennaio: "Ma non vi dico dove". Dopo Napoli e Bari, in arrivo anche il tris di proprietà calcistiche: "Comprerò una squadra, stiamo lavorandoci".



Infine la questione stadio: "Ho scoperto che il Paris Saint Germain paga un milione di euro all'anno di affitto per il Parco dei Principi e con 47mila posti fatturano 100 milioni l'anno. Noi non andiamo oltre i 17-18 perché non possiamo fare altre attività all'interno, il Comune non ha mai fatto niente per il San Paolo". Ma non si andrà a costruire altrove: "Ci metterei due secondi a comprare un nuovo terreno, 18 mesi per un nuovo stadio. Ma questo è il teatro di Maradona, l'unica parte importante della storia di Napoli, di un passato che non voglio dimenticare".