Napoli, De Laurentiis: "Ancelotti qui a vita"

26/03/2019

Un'intesa nata subito, in modo naturale, come nel migliore dei rapporti. Aurelio De Laurentiis è più che soddisfatto della scelta fatta in estate, quando ha affidato la panchina del Napoli a Carlo Ancelotti: "Lo vorrei qui a vita, come Ferguson a Manchester - rilancia il numero 1 azzurro da Amsterdam, dove è intervenuto all'Assemblea generale dell'Eca -. Se ho preso un allenatore che ama la città, il nostro centro sportivo e ha detto di voler rimanere anche otto anni, allora lo voglio qui a vita".