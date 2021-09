Napoli, De Laurentiis all'attacco: "A volte c'è chi ti scippa uno scudetto"

A pochi giorni dalla sfida con la Juve al Maradona, Aurelio De Laurentiis torna a rivangare il passato e attacca. "Il futuro l’abbiamo fatto in questi 12 anni in Europa - ha dichiarato il presidente del Napoli -. Nessuna squadra italiana ha avuto questa continuità". "Non abbiamo vinto lo scudetto ma non è l’unica cosa che conta - ha aggiunto riferendosi alla stagione 2017-2018 -. A volte uno scudetto si vince per varie combinazioni e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto".

Getty Images