Champions, il Fenerbahce batte il Lione e va in Champions League

Il Fenerbahce è in Champions League. Il club turco ha battuto nel ritorno dei playoff i francesi del Lione in trasferta per 2 a 1 con le reti di Muriqui e Brown, ai quali ha risposto Fofana, ma non è bastato alla squadra allenata da Paulo Fonseca per staccare il pass per la coppa più ambita. Nel finale di partita, momenti di tensione e rissa sfiorata in campo: il francese Guendozi, ex Lazio e Marsiglia, si è rivolto provocatoriamente ai tifosi del Lione e urlando anche alle telecamere "Allez OM", forza Marsiglia, scatenando l'ira dei tifosi e degli avversari. Domani i sorteggi dei gironi di Champions.