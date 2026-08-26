Champions, il Fenerbahce batte il Lione e va in Champions League

26 Ago 2026 - 23:14
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Il Fenerbahce è in Champions League. Il club turco ha battuto nel ritorno dei playoff i francesi del Lione in trasferta per 2 a 1 con le reti di Muriqui e Brown, ai quali ha risposto Fofana, ma non è bastato alla squadra allenata da Paulo Fonseca per staccare il pass per la coppa più ambita. Nel finale di partita, momenti di tensione e rissa sfiorata in campo: il francese Guendozi, ex Lazio e Marsiglia, si è rivolto provocatoriamente ai tifosi del Lione e urlando anche alle telecamere "Allez OM", forza Marsiglia, scatenando l'ira dei tifosi e degli avversari. Domani i sorteggi dei gironi di Champions.

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