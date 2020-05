Napoli, da domani tamponi a tutti i giocatori

FASE 2

Dopo il via libera del Viminale agli allenamenti individuali ancheper gli sport di squadra, il Napoli ha deciso di iniziare a sottoporre ai tamponi tutti giocatori della rosa in vista della possibile ripresa degli allenamenti di gruppo. Il club azzurro farà i test ai calciatori probabilmente direttamente a casa loro, aspettando poi i risultati. A Castel Volturno, intanto, il centro tecnico viene preparato per accogliere il ritorno in campo di Mertens e compagni che avverrà dopo il risultato dei tamponi, probabilmente giovedì.

Nella fase 2 dell'emergenza covid 19 i calciatori arriveranno a Castel Volturno già vestiti in tuta e maglietta, entreranno direttamente in campo e li' si metteranno le scarpette per iniziare la seduta. Gattuso distribuirà i calciatori in modo che rispettino il distanziamento sociale sia nella corsa che nel riscaldamento e poi si svolgeranno anche allenamenti su azione come tiri e cross ma senza contatto fisico, almeno nel primo periodo. Al termine dell'allenamento i calciatori lasceranno il centro tecnico e andranno a farsi la doccia a casa.