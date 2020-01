Napoli, contrordine sul ritiro: è già finito, giocatori a casa dopo l'allenamento

CONTRORDINE

Contrordine in casa Napoli: è già finito il ritiro deciso dalla squadra subito dopo la sconfitta contro la Fiorentina e i sonori fischi del pubblico del San Paolo. Doveva durare fino alla gara dei quarti di finale di Coppa Italia di martedì sera contro la Lazio, e invece la squadra ha lasciato Castelvolturno dopo l'allenamento domenicale e tornerà nel Centro Sportivo lunedì mattina. Napoli, tre mesi d'inferno da un ritiro all'altro

Ad annunciare il ritiro era stato lo stesso Gattuso nel post partita: "La squadra ha preso questa decisione, non possiamo sottovalutare nulla, bisogna guardarci in faccia, stare insieme, sfogarsi e cercare soluzioni. Non basta quello che stiamo facendo". Ora il dietrofront del giorno dopo, quando il Napoli ha svolto allenamento in palestra. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly.