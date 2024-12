Napoli, Conte vincente ma infuriato: "Non possiamo permetterci di staccare la spina così"

Il Napoli, dominando il primo tempo e soffrendo molto nella ripresa, ha battuto il Genoa 2-1 riprendendosi la vetta della classifica di Serie A. Una gara dai due volti per la formazione di Antonio Conte: "Non so se è cambiato il Genoa o noi nella ripresa - ha commentato a fine partita il tecnico azzurro -. Sono molto soddisfatto del dominio del primo tempo, invece nella ripresa non siamo riusciti a non far rientrare l'avversario in partita. Abbiamo trasformato una partita dominata in una contesa in cui abbiamo avuto molte difficoltà. Questo secondo tempo ci deve rimanere stampato nel cervello, dev'essere chiaro e l'ho detto ai giocatori. Non ci deve appartenere perché significa staccare la spina e buttare via il lavoro di una settimana. Se vogliamo avere l'ambizione di stare in alto a dare fastidio, c'è bisogno di cambiare e stare sul pezzo per novanta minuti".