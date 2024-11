Napoli, la sfuriata contro il Var può costar caro a Conte: è a rischio deferimento

Antonio Conte rischia il deferimento dopo le durissime parole contro il Var al termine di Inter-Napoli. Lo riporta Il Mattino, secondo cui i vertici arbitrali e quelli federali non hanno digerito lo sfogo del tecnico: gli arbitri, in particolare, hanno fatto sapere che il protocollo che contesta Conte non è il loro e che lui è l’unico degli allenatori a non aver partecipato agli incontri formativi per conoscere il regolamento, che viene redatto dall’Ifab e vale per tutti.