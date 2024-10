Napoli, Conte: "Oggi poco da rimproverare alla squadra, ora testa al Milan"

Dopo la vittoria di misura col Lecce, Antonio Conte si gode il risultato, ma tiene i piedi per terra e vola basso. "Oggi ho poco da rimproverare alla squadra. Abbiamo avuto il 65% di possesso, abbiamo tirato 24 volte e collezionato 16 corner - ha spiegato il tecnico azzurro -. Abbiamo attaccato, ma eravamo un po' nervosi perché non riuscivamo a segnare". " Io ero convinto che prima o poi avremmo segnato - ha aggiunto -. Dobbiamo capire che serve la maturità e la pazienza per far girare la palla e creare occasioni". "Guarderò Inter-Juve perché ho una grande passione per il calcio - ha proseguito in riferimento al derby d'Italia in programma domenica -. La guarderemo sapendo che sono due squadre molto forti e ce la gusteremo".