Serie A, Napoli-Lecce 1-0: gli azzurri allungano in vetta con Di Lorenzo

LE PAGELLE

Di Lorenzo 7: con Ngonge in campo fatica in copertura su Banda, ma alla resa dei conti è l'uomo che decide il match. Nel primo tempo segna, ma è in fuorigioco, nella ripresa invece la zampata sottomisura è regolare e basta per portare a casa tre punti pesantissimi

Politano 7: entra e dà la scossa. Copre e spinge dando equilibrio e qualità alla squadra in entrambe le fasi. Il suo ingresso in campo cambia anche la prestazione di Di Lorenzo

McTominay 6,5: galleggia tra le linee dando sostanza, fisicità e qualità. Poco appariscente nelle giocate, ma molto efficace e spesso al posto giusto nel momento giusto. Un po' al trotto nel primo tempo, meglio nella ripresa. Il gol di Di Lorenzo arriva dopo un suo colpo di testa

Ngonge 5: più ombre che luci. In fase di non possesso non è Politano e fatica ad aiutare Di Lorenzo col tandem Banda-Dorgu. Quando c'è invece da spingere è uno dei più propositivi e dinamici, ma non è preciso e lucido nelle scelte. Lascia il posto a Politano intorno all'ora di gioco e il Napoli cambia faccia

Lukaku 5,5: Baschirotto e Gaspar gli stanno addosso e nel primo tempo è sempre costretto a lavorare spalle alla porta. Nella ripresa fallisce una grande occasione, poi, con più spazi a disposizione, si riprende un po' nel finale dopo la rete di Di Lorenzo, ma non fa la differenza

Krstovic 6,5: cattivo nei duelli e fisicamente straripante nelle ripartenze palla al piede. Nel primo tempo parte due volte in verticale e la difesa azzurra trema, nel finale spaventa il Napoli con un gran destro dal limite

Banda 6,5: strappa e spinge. Dalla sua parte fino all'ora di gioco Ngonge torna poco e ha spazio per attaccare Di Lorenzo senza raddoppi. Nella ripresa rischia il rigore sul contatto in area con Politano

Baschirotto 6: insieme a Gaspar battaglia e lotta con Lukaku. Attento e preciso in marcatura e pericoloso nel gioco aereo sui calci piazzati. Nel primo tempo una sua incornata costringe Meret a un mezzo miracolo