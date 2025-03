Napoli, Conte: "Col Venezia una finale Mondiale. Io alla Juve? Giochi mediatici ad arte"

Infine qualche considerazione sulle tante opzioni in panchina per questo finale di stagione. "E' stato fondamentale tenere vivo tutto il gruppo - ha spiegato Conte -. Sia per il numero della rosa che per le situazioni capitate era necessario. Alcuni infortunati sono stati sostituiti in maniera adeguata e va dato merito ai calciatori che non hanno mai mollato e si sono statti trovare pronti". "Io ho fatto il calciatore, so benissimo che quando non giochi tanto, sei costretto a guardare le partite e puoi mollare qualcosa a livello mentale o di autostima - ha aggiunto -. Quindi plauso a loro, allo staff che ha lavorato nella giusta maniera, non è semplice allenare chi gioca meno e tenerli pronti a entrare". "Si sono fatti trovare pronti e ora sono protagonisti - ha concluso il tecnico azzurro -. Il calcio è questo, oggi è il tuo momento, ma se non sei bravo c'è qualcun altro che sfrutta il momento e ti prende il posto".