Al Napoli di Conte basta poco, ma la costruzione dalla difesa è da rivedere

Così com'è mancata anche in fase difensiva in diverse occasioni, con l'attenzione venuta meno in costruzione che rischiava di condizionare il match azzurro. Chiedere a Rrahmani e Buongiorno che hanno peccato in fase di uscita o che non sono riusciti a chiudere bene gli spazi con disattenzioni che non sono state sfruttate dagli uomini di Vanoli. Adams in partenza di match aveva fatto capire quanto fosse scomodo il cliente Toro per il Napoli, con Buongiorno sovrastato dall'attaccante granata. Poi se la ruota gira com'è girata nell'occasione di Saul Coco è facile intuire come la dea bendata abbia strizzato l'occhio a Conte e ai suoi.