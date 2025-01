Napoli, Conte avvisa il Psg: "Su Kvara non c'è nulla di scontato. Forse sono stato presuntuoso"

Un Napoli convincente ha superato il Verona con il pilota automatico (e sbagliando tanti gol), rispondendo subito all'Inter. Ma in casa azzurra al centro delle chiacchiere c'è sempre il futuro di Kvaratskhelia. Antonio Conte è tornato a parlare della situazione del georgiano nel mirino del Psg facendo chiarezza dopo quanto detto in conferenza stampa. "Ho parlato di delusione personale perché in sei mesi non sono riuscito a incidere affinché la situazione cambiasse - le parole del tecnico salentino -. Pensavo di poter incidere in maniera diversa. Un allenatore di un certo livello dovrebbe aiutare il club a prendere certe decisioni sul mercato e a consigliare il direttore sportivo a prendere calciatori. Senza nulla a togliere a lui che è un bravissimo ragazzo".