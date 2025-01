Serie A, Napoli-Verona 2-0: autogol di Montipò e rete di Anguissa

LA PARTITA

Alle prese col caso Kvara, al Maradona Conte recupera Politano a destra, piazza Neres davanti a Spinazzola a sinistra e conferma Lukaku al centro dell'attacco. A caccia di punti per la zona salvezza, Zanetti invece davanti schiera Suslov a supporto di Sarr e Tengstedt e in mediana si affida a Faraoni, Duda, Belahyane e Lazovic. A ritmi bassi in avvio le squadre manovrano poco e provano subito a verticalizzare con i lanci lunghi per le punte. Per cinque minuti la gara fatica a decollare, poi Di Lorenzo e Lukaku dialogano alla perfezione al limite e l'esterno azzurro porta in vataggio il Napoli con un sinistro a giro che si stampa sul palo e finisce in rete dopo aver sbattuto sulla schiena di Montipò. Guizzo che stappa il match e accende gli azzurri. Dopo una buona giocata di Neres, Anguissa si divora il raddoppio calciando alto dal centro dell'area, poi un sinistro di Lukaku sugli sviluppi di un calcio piazzato termina a lato di poco e McTominay tenta una grande giocata in mezza rovesciata in area. In pressione, gli uomini di Conte alzano il baricentro, manovrano in ampiezza e spingono, ma prestano anche il fianco alle ripartenze dell'Hellas e rischiano grosso su un paio di iniziative di Tengstedt in tandem con Sarr. Pericoli a cui gli uomini di Conte rispondono insistendo sul possesso, appoggiandosi a Lukaku in verticale e attaccando con tanti uomini. Atteggiamento che allunga le squadre, apre gli spazi e tiene vivo il match. Da una parte Anguissa spara alto dal limite, McTominay non trova la porta su assist di Neres e Lukaku non riesce a sfruttare un'imbucata di Di Lorenzo. Dall'altra invece Meret risolve una situazione complicata nell'area azzurra e Rrahmani chiude bene prima su Tengstedt e poi su Sarr.



La ripresa inizia senza cambi e con un numero di Neres disinnescato da Montipò. Subito in pressione, il Napoli attacca a testa bassa, controlla il gioco e spinge sugli esterni. Montipò dice no a un destro di McTominay, poi Rrahmani sfiora due volte il raddoppio di testa nel giro di un paio di minuti. Alta e aggressiva, la squadra di Conte gestisce il possesso, palleggia con precisione in ampiezza e rientra rapidamente sui capovolgimenti di fronte. Montipò blocca un cross di Spinazzola, poi Anguissa dialoga al limite con Lukaku, prende la mira di sinistro e raddoppia i conti con un bolide a fil di palo. Tracciante che concretizza il forcing azzurro, indirizza il match e innesca i primi cambi. A caccia di una reazione, Zanetti fa entrare Bradaric e Livramento al posto di Lazovic e Sarr, ma è sempre il Napoli a fare la partita e a dettare i tempi del gioco. Avanti di due gol e in pieno controllo, la banda di Conte fa girare la palla, abbassa il ritmo e si affida ai cambi per congelare il risultato. Ngonge, Simeone e Raspadori sostituiscono Politano, Lukaku e McTominay, poi Mazzocchi prende il posto di Spinazzola. Entrato al posto di Tengstedt, Kastanos impegna Meret, poi c'è spazio solo per un sinistro da lontano di Neres che sfiora l'incrocio dei pali e un destro di Duda che non sfonda. Il Napoli regola il Verona con un gol per tempo, tira dritto e difende la vetta.