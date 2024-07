Napoli, Conte a Dimaro abbraccia i tifosi: "Faremo di tutto per rendervi orgogliosi"

IL CONFRONTO

Il nuovo tecnico azzurro ha presentato lo staff. Oriali: "Ci vorrà pazienza, ma non troppa"

Dimaro per una sera è il centro del mondo, almeno di quello napoletano. Come durante ogni ritiro il tecnico del Napoli e lo staff tecnico sono protagonisti in piazza, a disposizione dei tifosi per rispondere a qualche domanda. Antonio Conte, osannato dal primo giorno della sua nuova avventura in azzurro, ringraziando il pubblico ha presentato il proprio staff al completo: "Grazie per l'entusiasmo che ci state trasferendo".

"Il ds Giovanni Manna è un grande lavoratore, una figura nuova che ci sta dando una grossa mano. In questo periodo è molto sotto pressione, ma ci sopporta ed è in gamba. Ringrazio nuovamente tutti i tifosi che hanno deciso di passare il ritiro qui con noi. Faremo di tutto per rendervi orgogliosi della nostra squadra".

LO STAFF DI ANTONIO CONTE

Il viceallenatore sarà come sempre Cristian Stellini, mentre Conte ha annunciato l'ex attaccante Elvis Abbruscato come nuovo collaboratore tecnico. Nello staff anche il fratello del tecnico Gianluca Conte come capo match analyst e collaboratore per la fase difensiva: "Se uno merita se mi serve lavora con me, altrimenti con tutto il rispetto per la famiglia non do corsie preferenziali come non ne ho mai utilizzate". Il preparatore atletico è Costantino Coratti. Mauro Sandreani, esperto allenatore, aiuterà Conte nelle analisi degli avversari e i giocatori da seguire. Completano lo staff: Giuseppe Maiuri (match analyst), Tiberio Ancora (personal trainer e nutrizionista), Lele Oriali (team manager), Alejandro Lopez (preparatore portiere), Francesco Cacciapuoti.

LE PAROLE DELLO STAFF

Oriali: "Dopo l'esperienza negativa dell'anno scorso un po' di preoccupazione c'era. Dopo una settimana che stiamo insieme sono molto contento, non ancora soddisfatto, ma contento. Il gruppo si applica molto ed è un buon punto di partenza, ma ci vorrà pazienza per capire quello che vogliamo ma non troppa".

"Porto la mia esperienza al Napoli, prima da giocatore e poi da dirigente. La fortuna mi ha accompagnato raggiungendo traguardi importanti che non avrei sperato. Farò di tutto per portare qualcosa di importante alla società, avrò la gestione della prima squadra con l'aiuto della dirigenza. Con un po' di pazienza riusciremo a toglierci soddisfazioni".

Stellini: "Non c'è un difensore che ci ha colpito particolarmente, ma in questa fase è importante l'attenzione e l'applicazione. Tutti i calciatori stanno lavorando bene ed è la cosa più importante in questo momento. Di Lorenzo e Olivera braccetti? Prima vorrei vederli all'opera e vedere che avranno lo stesso atteggiamento dei compagni in questi giorni".

"Se dovesse andare via Osimhen sceglierei un attaccante con una struttura fisica importante, con più caratteristiche e soluzioni per dare al Napoli tanti gol ed esaltare i compagni di reparto".

Sandreani: "Le valutazioni le fa Antonio Conte, lavorando su un sistema di gioco che possa sfruttare le caratteristiche dei calciatori a disposizione. Non ci vorrà molto tempo per memorizzare le giocate che il mister vuole, sono sofisticate ma una volta assorbite i giocatori andranno a ruota libera".

Abbruscato: "Essere stato scelto da mister Conte mi dà grande orgoglio. Mi ha scelto per le mie competenze, ma voglio portare entusiasmo e passione".

