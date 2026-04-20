Napoli, caso Lukaku: Big Rom rientra a Castel Volturno, si attende il confronto con Conte e Manna

L'ultima presenza di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli risale allo scorso 20 marzo, nella trasferta di Cagliari quando rimase in panchina per novanta minuti. Un mese dopo esatto, passato a Bruxelles per allenarsi con un preparatore personale nonostante accordi diversi con gli azzurri che - una volta capito che non avrebbe giocato col Belgio - lo avrebbero rivoluto indietro durante la stessa pausa delle nazionali, l'attaccante belga dovrebbe rivedersi a Castel Volturno. Big Rom è in città da sabato sera, il volo privato lo ha riportato nella sua casa sul litorale flegreo ma oggi dovrebbe essere il momento del confronto con Antonio Conte e la società nella figura del ds Manna.