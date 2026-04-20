Napoli, caso Lukaku: Big Rom rientra a Castel Volturno, si attende il confronto con Conte e Manna

I giornali sportivi: lunedì 20 aprile 2026
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Dopo un mese a Bruxelles, Lukaku torna a Napoli. Il confronto con Conte e la possibile multa: ecco tutti gli scenari sul futuro del belga
L'ultima presenza di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli risale allo scorso 20 marzo, nella trasferta di Cagliari quando rimase in panchina per novanta minuti. Un mese dopo esatto, passato a Bruxelles per allenarsi con un preparatore personale nonostante accordi diversi con gli azzurri che - una volta capito che non avrebbe giocato col Belgio - lo avrebbero rivoluto indietro durante la stessa pausa delle nazionali, l'attaccante belga dovrebbe rivedersi a Castel Volturno. Big Rom è in città da sabato sera, il volo privato lo ha riportato nella sua casa sul litorale flegreo ma oggi dovrebbe essere il momento del confronto con Antonio Conte e la società nella figura del ds Manna.
L'ipotesi multa - così come quella del "fuori rosa" - resta in piedi, nonostante le possibili complicazioni legali, ma è ovvio che saranno affrontate soprattutto due questioni. La prima riguarda il lavoro che il giocatore dovrà fare con lo staff medico azzurro in vista del pieno recupero, la seconda riguarda il futuro del giocatore che difficilmente resterà a Napoli a prescindere della permanenza o meno di Conte, con cui comunque servirà un chiarimento perché il tecnico è deluso dal comportamento di uno dei suoi pupilli ma anche il 32enne vuole capire come mai dopo il gol di Verona non abbia più giocato neppure un minuto.
Non sono esclusi colpi di scena, il Mattino per esempio spiega che Lukaku, che ha il grande obiettivo di giocare il quarto Mondiale col Belgio, potrebbe chiedere di tornare nuovamente a Bruxelles per continuare la riabilitazione per conto suo. Difficilmente il club accetterà ma le diplomazie guidate dall'agente Pastorello, che hanno funzionato bene anche in questo mese di assenza, dimostrano che ogni scenario è aperto.
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