Milan, Leao non gradisce il cambio: "Perché?". Allegri: "Non si può giocare in 12"

Nonostante un clima teso, alimentato dai fischi dei tifosi veneti e da un nervosismo latente già emerso nelle scorse uscite contro Lazio e Udinese, Allegri ha minimizzato l'accaduto nel post-partita, elogiando la prestazione del numero 10: “Ha fatto una bella partita, ma in quel momento avevo bisogno di una punta con caratteristiche diverse e non si può giocare in 12”.