Christillin: "Presidenza Figc? Malagò ha dimostrato sul campo quello che sa fare"

"Da grande amica di Malagò e avendo lavorato tanto con lui, soprattutto in campo olimpico ma anche in giunta Coni in tempi lontani, penso che Giovanni abbia dimostrato sul campo quello che sa fare. È una partita tutta da giocare, con il sistema elettorale ancora in vigore in Federcalcio e le suddivisioni in percentuali delle varie componenti. Bisognerà vedere anche quali saranno i programmi proposti da entrambi, a partire dalla diminuzione delle squadre del campionato di Serie A. Sono tante le riforme da fare, soprattutto gli investimenti sui giovani, sugli italiani, sui vivai e sugli impianti". Così Evelina Christillin, ex membro aggiuntivo della Uefa nel consiglio Fifa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul successore di Gabriele Gravina alla presidenza della Figc e sulle riforme da attuare per rilanciare il calcio italiano.