Il Napoli scompare al Maradona contro una Dea "più forte", contro l'Inter serve altro

Al Meazza, infatti, torneranno utili a Conte sia Matteo Politano sia, in primis, Romelu Lukaku. Il grande ex, quello che di certo sarà tra i più fischiati dal pubblico milanese di fede nerazzurra, che però è troppo altalenante nelle prestazioni. Non è di certo il Big Rom del passato, quello che si mette sulle spalle il reparto offensivo della sua squadra per portarla alla vittoria. Insomma, un parente lontano di quello che è stato con e per l'Inter. Conte per far ripartire i suoi dipende anche, e tanto, dal belga che contro la Dea ha avuto sì occasioni ghiotte, ma non è stato capace di finalizzarle. Un Napoli che non potrà permettersi di sbagliare nulla domenica nello scontro diretto, perché perdere significherebbe cedere il primato in classifica. Perché senza impegni europei l'obiettivo scudetto è quasi un'ossessione per AdL e Conte non può sbagliare.