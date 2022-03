Napoli: Anguissa in gruppo, palestra per Fabian Ruiz e allarme rientrato per Zielinski

NAPOLI

Notizie positive per Spalletti in vista della trasferta di domenica a Bergamo contro l'Atalanta

Buone notizie per il Napoli in vista della difficile trasferta di domenica a Bergamo contro l'Atalanta. Anguissa, che non ha risposto alla chiamata del suo Camerun contro l'Algeria per gli spareggi mondiali per infortunio, ha lavorato interamente in gruppo nell'ultima seduta a Castelvolturno e contro la squadra di Gasperini ci sarà, partendo dalla panchina. Fabian Ruiz, che mercoledì aveva accusato un attacco influenzale, si è allenato in palestra e dunque ha già recuperato: suo il posto in mezzo al campo al fianco di Lobotka. Getty Images

Segnali positivi anche da Zielinski, che al rientro dall'impegno con la Polonia ha effettuato lavoro di scarico: allarme rientrato dunque dopo che era strato costretto a lasciare anzitempo la sfida contro la Svezia per un problema alla coscia sinistra. Sarà titolare sulla trequarti con Politano (in vantaggio su Lozano) e Insigne. Con Osimhen squalificato, sarà Mertens il terminale d'attacco del Napoli. In difesa, ballottaggio tra Malcuit e Zanoli per sostituire l'infortunato Di Lorenzo, con il secondo che potrebbe fare il suo debutto dal 1'. Juan Jesus al centro per lo squalificato Rrahmani.