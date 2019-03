Napoli, Ancelotti: "Prima il secondo posto, poi l'Arsenal"

17/03/2019

Paura, brividi e poi la gioia per la vittoria. Il Napoli ha regalato una serata non semplice a Carlo Ancelotti , che intanto pensa al secondo posto e all'Arsenal. "L'Arsenal è un avversario molto forte, ma questa sfida ci tiene stimolati perché tutti vorranno giocarla. Prima, però, abbiamo tre partite e questo ci farà bene. Abbiamo alcuni giocatori da recueprare, la pausa serve e poi ci sono tre partite per assicurarsi il secondo psoto", ha detto.

"Quella di stasera è stata sfida aperta contro un avversario che ha giocato bene. Quando giochi il giovedì sera non riesci ad essere fresco mentalmente, l'Europa porta via tantre energie e c'è da aspettarsi queste sfide, ma siamo riusciti a vincere", ha aggiunto parlando della sofferta vittoria sull'Udinese.



Sulle condizioni di Ospina: "Il medico l'ha valutato, era lucido. Le cose sono peggiorate durante la gara. Per fortuna niente di grave".



Finalmente si è sbloccato Mertens: "Lui lavora bene per la squadra, l'ho già detto, poi col gol ha fatto una prestazione esemplare".