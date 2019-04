Napoli, Ancelotti mastica amaro: "Bene per un'ora, in difficoltà dopo il pari"

22/04/2019

"Per un'ora molto bene, abbiamo speso molto; poi, col pareggio, a livello fisico e psicologico, abbiamo avuto delle difficoltà. Anche perché abbiamo giocato contro una grande squadra. Insigne? Ha giocato tre partite in una settimana, ha speso molto e ho preferito preservarlo per le prossime sfide". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta nel monday night di Pasquetta di Serie A.