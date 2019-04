Napoli, Ancelotti: "Insigne out ma non c'è nessun caso. Il secondo posto non è un fallimento"

27/04/2019

" Insigne ha un fastidio all'adduttore, non ci sarà a Frosinone. Non c'è nessun caso". Il tecnico del Napoli Ancelotti chiarisce la situazione dell'attaccante. Anche Allan è out. "C'è la volontà di chiudere questo momento negativo e focalizzarci sul secondo posto il più in fretta possibile. Si parla di fallimento ma nessuno ha detto all'inizio che avremmo vinto campionato e Champions. Gli estimatori non mi mancano, sto benissimo qui".

"Insigne ha provato stamattina, sente ancora fastidio. E' un problema che ha già da qualche tempo e che non gli permette di allenarsi al 100%. Non è niente di serio ma ci vuole pazienza - ha proseguito Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia - Anche Allan è out, sono tutti problemi di sovraccarico. Recupera Albiol, anche se non credo partirà dall'inizio. Come ho trovato Insigne? C'è solo una strada per uscire da questo momento: allenarsi bene, focalizzarsi sul lavoro. Lui sa qual è la strada. Non c'è nessun caso, nessun problema. E' dispiaciuto per i fischi ma vuole guardare avanti. Come si recupera? Supportandolo, aiutandolo, mettendolo nelle condizioni ideali per farlo esprimere. Lui è maturo per capire la strada, l'unica, quella del lavoro. Mi dispiace che non può giocare, ha capito cosa fare e l'avrebbe dimostrato".



Sulla stagione del Napoli: "E' un'analisi positiva, questa squadra ha fatto vedere tante cose buone soprattutto nella prima parte della stagione. Ho conosciuto l'ambiente, i giocatori, la società e si va avanti ancora con più fiducia. Vedo una squadra forte. Ho visto qualche limite da limare nella prossima stagione. Sono molto felice di essere qui. Ho un grandissimo supporto da parte della società, tutto il resto sono chiacchiere. Vedo un ambiente troppo negativo. L'unico rammarico è la Coppa Italia, arrivare al secondo posto è già un ottimo risutato. Parteciperemo alla Champions. Vedo analisi di carattere fisico, che non corre, che deve correre di più, ma è un falso storico. La condizione del Napoli è buona. Si parla poi del mio salario correlandolo ai risultati che sono soggettivi. Il club sa benissimo quanto guadagno, c'è un contratto in Lega, si può vedere...".



Sul futuro: "Il contratto vale, non c'è nessuna discussione. Estimatori all'estero? C'è ancora più voglia di continuare qui e proseguire quello che è stato iniziato. Ci sono tutte le condizioni. Tutto il resto sono chiacchiere".