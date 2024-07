Napoli, AdL al tifoso che gli chiede Hermoso: "Capisci poco di calcio"

NAPOLI

Il presidente in tribuna a Dimaro firma autografi e segue l'allenamento della squadra di Conte

Prosegue la preparazione del Napoli nel ritiro di Dimaro. A sorpresa, in tribuna centrale a Carciato, si è presentato Aurelio De Laurentiis. Nel mezzo dell'allenamento il presidente è apparso tra i tifosi, con cui si è intrattenuto per firmare autografi e selfie ricordo. Un tifoso si è rivolto così ad AdL: "Presidente, prendi Hermoso!". Dopo qualche secondo, la risposta secca e senza giri di parole: "Vedo che di calcio capisci molto poco...". Parole che confermano il raffreddamento degli ultimi giorni per il difensore centrale svincolato dopo l'addio all'Atletico Madrid.

Semplice pretattica o davvero la pista Hermoso è stata definitivamente abbandonata? Difficile entrare nella testa di De Laurentiis, ma di certo le parti non sono vicine e la distanza sull'ingaggio che ha rallentato la trattativa non è ancora stata colmata (balla circa un milione e mezzo di euro). E magari non lo sarà mai, anche se l'ex Atletico piace molto a Conte perché conosce la difesa a tre e ha una grande esperienza internazionale. Un profilo che in passata ha attirato anche le attenzioni dell'Inter e molto più recentemente del Milan che, nel viaggio a Madrid per Morata, ha chiesto informazioni.

