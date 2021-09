Napoli, accolto il ricorso per Osimhen: contro la Juve ci sarà

Victor Osimhen sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Napoli-Juventus di sabato sera. La Corte d'appello della Figc ha accolto il ricorso del club partenopeo e ha riformato la sentenza del giudice sportivo che aveva squalificato l'attaccante per due giornate dopo l'espulsione rimediata contro il Venezia per la manata rifilata a Heymans. La squalifica è stata ridotta a una giornata (già scontata contro il Genoa) e pertanto l'attaccante nigeriano potrà scendere in campo nel big match del "Maradona".

Getty Images